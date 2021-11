iFood começa a pagar ‘vale-gasolina’ de até R$ 150 para entregadores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio à alta dos preços dos combustíveis, o iFood acaba de anunciar como serão os valores repassados aos entregadores para custeio de gasolina.

A iniciativa, que faz parte do ‘Fundo de Combustível’, criado no último mês, será realizada em parceria com a Shell — ao todo, serão disponibilizados 8 milhões de reais entre novembro e dezembro deste ano.

A primeira parcela dos pagamentos será repassada aos entregadores em 24 de novembro, com base nas notas efetuadas nos 30 dias anteriores. Já o segundo crédito ficará disponível em 24 de dezembro, também com base nos comprovantes do mês anterior.

Os repasses mensais têm um valor mínimo de 5 reais e podem chegar a 80 reais para moto. Para carro, os créditos variam entre 10 reais e 150 reais. O valor, diz o iFood, pode variar de acordo com a quantidade de rotas concluídas no período.

Para participar, o parceiro deve acessar o aplicativo ‘iFood para entregadores’, abrir o Delivery de Vantagens e acessar a categoria “Peças e Manutenção”, no qual estará disponível o Regulamento do Fundo Combustível.

Em seguida, é preciso baixar o aplicativo Shell Box no celular e fazer o cadastro na plataforma. O saldo ficará visível nos ‘seus créditos’, com a nomenclatura ‘Fundo de Combustível iFood’.