IBM aposta em novos materiais para enfrentar os desafios do futuro

A IBM divulga hoje as cinco tendências globais que acredita serem decisivas para o enfrentamento dos desafios dos próximos cinco anos. A principal aposta dos pesquisadores da empresa sediada nos EUA e com escritórios no Brasil é a descoberta de novos materiais. Sua criação, além da possibilidade de novos usos para materiais já existentes, deve contribuir para solucionar problemas relativos ao clima, sustentabilidade e saúde.

No horizonte da empresa figuram a descoberta de novos materiais tanto para o desenvolvimento de baterias mais seguras e com menor impacto ambiental como para a fabricação de semicondutores mais sustentáveis, de modo a aperfeiçoar a produção de novos equipamentos eletrônicos.

A empresa aposta ainda numa combinação de inteligência artificial e análise de grandes volumes de dados em nuvem para aperfeiçoar a medicina, seja no reaproveitamento de medicamentos ou na aceleração de testes clínicos.

Ainda figuram nas expectativas da empresa a captação e transformação do dióxido de carbono da atmosfera em algo útil para a sociedade e também a conversão do nitrogênio dos solos em fertilizantes ricos em nitrato, de modo a aumentar a produção de alimentos e diminuir o uso de fertilizantes.

Palavra de quem já em 2012 mostrava que no futuro os computadores reconheceriam sons, algo que hoje se tornou rotina com assistentes por comando de voz ou aplicativos que reconhecem nomes e cantores de músicas. No ano seguinte, a IBM 5 in 5 citava reconhecimento facial, cidades inteligentes e sequenciamento de DNA como promessas para o curto prazo.