Ibama não ‘acha’ a sede da Petrobras para entregar notificações de multas

O Ibama não conseguiu encontrar a sede da Petrobras para entregar três notificações de autos de infração ambiental. Em Brasília, a sede do Ibama na Asa Norte fica a exatos 3,2 quilômetros da sede da Petrobras.

Em três notificações publicadas no Diário Oficial, a Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama cientifica a Petrobras sobre o cometimento de três infrações diferentes.

As notificações do Ibama são feitas com erro de concordância: “Pelo presente edital cientifica o interessado abaixo relacionado, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, do auto de infração, pelo cometimento da infração administrativa ambiental referente ao processo abaixo relacionado”.

Para ajudar a turma sem GPS do Ibama, o Radar mostra que o Edifício Sede da Petrobras fica na Avenida República do Chile, 65.