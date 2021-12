Ibama agora investe recursos no ‘controle populacional’ de cães e gatos

Depois de ser dominado pelo bolsonarismo, o Ibama encontrou outra finalidade para investir o dinheiro público que deveria conter a criminalidade que avança sobre a Amazônia e outras regiões do país. ]

O órgão fechou recentemente convênios com sete municípios, três deles no Rio Grande do Sul, e liberou 1,5 milhão de reais para estas cidades atuarem na “estruturação das atividades de saúde e bem-estar animal, com enfoque no controle populacional de cães e gatos”.