Iate Clube de Brasília abre crise com sócios por título a Bolsonaro

A cúpula do Iate Clube de Brasília anunciou no fim de semana nas redes do clube que o presidente Jair Bolsonaro recebeu o título de sócio honorário do lugar. Uma foto de integrantes do clube com Bolsonaro no Planalto ilustra o anúncio que abriu uma guerra interna no Iate.

Uma série de sócios protestaram contra a decisão do Iate, tomada sem debate interno e amparada, segundo a direção, num artigo do estatuto do clube que agora os sócios fazem um movimento para mudar.