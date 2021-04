Câmara do Rio pode afastar Dr. Jairinho, suspeito da morte de Henry

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara Municipal do Rio vai pedir o afastamento do vereador Doutor Jairinho (PSC), preso na manhã desta quinta-feira sob a acusação de envolvimento na morte do enteado Henry Borel.

O pedido de afastamento será feito pela vereadora Teresa Bergher (Cidadania) ao Conselho de Ética da Câmara, que se reúne às 18h.

Ironicamente, Jairinho é um dos integrantes do Conselho de Ética – eleito no último dia 11, quando a morte da criança já havia ocorrido.

“Precisa ser afastado imediatamente. Pela imagem da casa, pela credibilidade de cada um de nós vereadores e por respeito a esta criança vítima de um cruel assassinato e a toda a população que representamos”, diz Teresa.

