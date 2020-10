Hospital Oswaldo Cruz inicia pesquisa para tratamento da Covid-19

Atualizado em 2 out 2020, 17h52 - Publicado em 2 out 2020, 18h01

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz anunciou hoje um estudo para investigar a eficácia do uso de corticóide no tratamento da Covid-19. O corticoide Predsim será testado de forma precoce em pacientes com quadros moderados com o principal objetivo de evitar as complicações da doença.

O estudo, nomeado VidaSim, avaliará cerca de 370 pacientes internados nas unidades Paulista e Vergueiro do hospital Oswaldo Cruz e também em um dos hospitais escola da Faculdade de Medicina do ABC. A previsão de sua publicação é março de 2021. A iniciativa é uma das apostas da indústria farmacêutica na busca por um tratamento mais rápido, barato e com menor taxa de mortalidade.

O estudo é uma parceria com a Mantecorp Farmasa, que investe neste ano mais de 144 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento.