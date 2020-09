Hospital no Mané Garrincha sedia pesquisa sobre Covid envolvendo 8 países

Uma nova pesquisa com a intenção de avaliar a segurança e a eficácia de medicamentos para o tratamento da Covid-19 será feita em parceria com médicos e especialistas do Hospital de Campanha do Mané Garrincha, em Brasília (DF). Serão 10 estudos, incluindo testagem de vacinas.

Ao todo, serão seis hospitais no país, todos centros de referência no combate ao Covid-19 – o Mané Garrincha é o único hospital de campanha escolhido. A pesquisa também acontecerá em outros sete países: Estados Unidos, Bélgica, Egito, Ucrânia. Moldávia, Romênia e África do Sul.

O trabalho terá fiscalização da Anvisa e de comitês de ética em pesquisa (sistema CEP/CONEP). Os ensaios clínicos terão duração de dois meses. Os custos serão da indústria farmacêutica e os pacientes protegidos da confidencialidade dos dados.