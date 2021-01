Hospital das Clínicas, em SP, o cenário do início da vacinação no Brasil

O plano de João Doria para ser o responsável pelo início da vacinação no Brasil estava pronto desde sexta-feira. Com a reunião da Anvisa marcada para este domingo, o governador paulista manteve em segredo a estratégia para evitar alguma jogada alucinada do governo de Jair Bolsonaro, desesperado para obter as doses de vacina do Instituto Butantan, após o naufrágio da exportação da Índia.

Uma sala do Hospital das Clínicas, em São Paulo, será o cenário do início da vacinação no país. É de lá que Doria já acompanha a reunião da Anvisa. “O Brasil precisa com urgência de vacinas para salvar vidas”, disse mais cedo num comunicado distribuído no WhatsApp.

Pelos planos do governo paulista, a primeira pessoa a ser vacinada será a enfermeira de 54 anos Mônica Calazans. Ela trabalha na UTI exclusiva para pacientes do coronavírus no hospital Emílio Ribas. Mônica faz parte do grupo de risco, pois possui diabete, hipertensão e sobrepeso. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Radar há pouco.

Na sequência, a vacinação seguirá o plano paulista de imunização. Em tempo, Eduardo Pazuello enviou há pouco outro ofício requisitando as doses de CoronaVac em poder do Butantan. Que fiasco.