As cidades mais procuradas pelos brasileiros que viajaram em 2021

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ainda que tímida, a retomada das viagens pelos brasileiros tem animado o setor de turismo, que vê uma movimentação crescente a partir deste ano.

Segundo o Viajanet, São Paulo, Recife e Salvador foram os destinos mais procurados no primeiro semestre de 2021, representando 7,7%, 7% e 5,7%.

Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro e Fortaleza, com 5,4% cada, Porto Alegre (4,4%) e Maceió (3,4%).

Homens se destacaram nas compras, sendo mais de 58% do total, enquanto mulheres são pouco mais de 41%.

Entre as idades que mais compraram, no período, estão os jovens entre 25 e 34 anos, representando mais de 31% do público.

Para o segundo semestre, o ViajaNet prevê uma continuidade no padrão das capitais mais buscadas.

São Paulo permanece em primeiro lugar, com 7,5% das passagens, seguido por Recife (5,3%), Porto Alegre (5,4%), Brasília (4,6%) e Fortaleza (4,1%).