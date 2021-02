Hidrovia Tietê-Paraná prevê expansão em 2021

A hidrovia Tietê-Paraná movimentou 2,1 milhões de toneladas de cargas em 2020. No ano anterior, a movimentação foi de 2,5 milhões de toneladas. “A crise na economia causada pela pandemia da Covid-19 atingiu o setor e houve redução de empresas transportadoras, por consequência, diminuição dos produtos transportados”, explica João Octaviano Machado Neto, secretário paulista de Logística e Transportes.

As cargas mais transportadas no corredor logístico que une seis estados produtores no interior do país aos portos do litoral foram milho (650.000 toneladas), soja e cana de açúcar (ambas com 600.000 toneladas cada).

Para este ano, a expectativa é aumentar entre 10% e 15% o volume transportado em 2019. “São Paulo tem investido R$ 350 milhões na hidrovia com o objetivo de ampliar os canais de navegação e dar mais agilidade no transporte de cargas. Está em andamento, por exemplo, o conjunto de obras para implantação do canal de montante da eclusa de Ibitinga”, registra o secretário.