Helicóptero de chefe do PCC vira arma nas mãos da Polícia Civil de SP

O governo de João Doria recebeu aval da Justiça e incorporou nesta semana ao aparato da Polícia Civil do estado o helicóptero Eurocopter France, ano 2011, que pertencia ao traficante André do Rap, um dos chefes do PCC, preso em outubro do ano passado.

O traficante, para quem não lembra, é aquele que, depois de ter sido posto em liberdade pelo decano do STF, ministro Marco Aurélio Mello, fugiu sem deixar rastros.

A aeronave, avaliada em 1,4 milhão de dólares, vai ser usada em operações da polícia paulista. O andamento do processo vinha sendo acompanhado semanalmente pelo próprio governador, que em fevereiro comemorou o fato de um Porsche Cayman do mesmo traficante ser incorporado a frota da Polícia Militar Rodoviária Estadual.