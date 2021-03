Hamilton Mourão recebe a primeira dose da CoronaVac

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O vice-presidente Hamilton Mourão recebeu nesta segunda a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e registrou o momento. “Fiz minha parte como cidadão consciente… Em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população”, escreveu.

No último sábado, o ministro Paulo Guedes também recebeu a primeira dose. Antes dele, no dia 18 de março, o ministro do GSI, Augusto Heleno, foi imunizado.

Mourão tomou uma dose de CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan, que foi boicotado pelo governo de Jair Bolsonaro e só se tornou a principal vacina do país graças ao trabalho do governo de João Doria, em São Paulo.