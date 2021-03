Haddad sobre Lula elegível: “por justiça, a luta sempre vale”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato do PT que assumiu o lugar de Lula em 2018 e virtual pré-candidato para 2022, Fernando Haddad comemorou nas redes sociais a decisão do ministro Edson Fachin que anulou as condenações contra o ex-presidente na Lava-Jato.

“Por justiça, a luta sempre vale. Sem ela, não há paz”, disse Haddad, em breve mensagem publicada nas redes sociais.

Com a decisão de Fachin, nesta segunda-feira, Lula tornou-se elegível pela Lei da Ficha Limpa, uma vez que deixou de ser condenado em segunda instância.