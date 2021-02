Haddad e senadores do PT se reúnem e refletem sobre vitória de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A bancada do PT no Senado reuniu-se nesta quarta com Fernando Haddad, presidenciável petista derrotado em 2018.

Na conversa, uma reflexão sobre o governo Bolsonaro e reminiscências do governos do PT.

Haddad defendeu que o PT precisa olhar para o futuro, em permanente diálogo com os setores menos protegidos da sociedade.

O encontro ocorreu no apartamento do senador Humberto Costa (PT-PE).

Também presente, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) defendeu que o partido apresente projetos que se contraponham a crise econômica e também aos efeitos da epidemia do coronavírus.