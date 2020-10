Guia orienta influenciadores digitais nas eleições

Atualizado em 15 out 2020, 15h18 - Publicado em 15 out 2020, 15h32

Em meio à falta de regulação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de como influenciadores digitais devem se portar durante o período eleitoral, o Redes Cordiais e o Internetlab lançam na segunda-feira o Guia para Influenciadores Digitais nas Eleições 2020.

O material tem como objetivo oferecer ferramentas para que influenciadores e produtores de conteúdo em redes sociais participem do processo eleitoral de maneira democrática, segura e ética. O guia foi pensado para qualquer pessoa com muitos seguidores nas redes, que trabalhe ou não como influenciadora. Além de trazer respostas para as dúvidas mais frequentes durante o processo eleitoral, o guia também apresenta estudos de casos.

O lançamento do Guia contará com a presença de Gabriela Priolli, Dira Paes e Lilia Schwarcz durante o sétimo workshop do Redes Cordiais, o primeiro virtual, com o objetivo de promover uma reflexão sobre liberdade e responsabilidade nas redes sociais.

Participam ao lado de Prioli, Paes e Schwarcz outros 13 influenciadores nos dias 19 e 21 de outubro. São eles: Mariana Bridi, Apollo Costa, Érica Malunguinho, Gilson Rodrigues, Barbara Gancia, Cristina Naumovs, Renata Carvalho, Ana Paula Padrão, Gato Galactico, Rebecca Alethéia, Preta Kiran, Joice Berth e Tainá + Marcelo.