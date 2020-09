Deputada tucana da ‘nova política’ flerta com Renan Calheiros em Maceió

Veja como anda agitado esse período de negociações de alianças partidárias país afora. Em Alagoas, o chefe do PSDB estadual, o senador Rodrigo Cunha, resolveu dissolver o diretório tucano de Maceió para tirar das mãos da presidente, a deputada federal Tereza Nelma, o poder de articular o nome do vice na chapa do candidato JHC pela prefeitura da capital alagoana.

Nelma, inconformada com a rasteira do colega de partido, divulgou uma nota em que acusa Cunha, eleito com discurso de nova política, de agir como coronel da “velha política” ao interferir na convenção municipal.

Como toda crise é também oportunidade, no meio do caos instalado no ninho tucano, quem apareceu? Renan Calheiros, combatido pelo discurso de nova política, inclusive de Nelma, divulgou nota nesta quarta abrindo as portas do MDB de Maceió à deputada.

Ironia das ironias, a deputada que vive fazendo discurso da nova política negocia agora migrar para o berço do clã Calheiros.

