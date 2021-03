Guerra entre Moro e Lula está nas mãos de Cármen Lúcia

Depois do voto do ministro Nunes Marques, que rejeitou a suspeição de Sergio Moro na condenação do caso do tríplex contra Lula, o ministro Gilmar Mendes passou a fazer uma retrospectiva do voto dado por ele no caso.

Quando Mendes terminar de votar de novo, os ministros saberão se a ministra Cármen Lúcia irá mesmo mudar o voto já dado contra a suspeição do ex-juiz da Lava-Jato para só então definir o julgamento.

Por ora, o placar é de 3 a 2 contra o pedido de Lula.