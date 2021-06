Guerra de Lula contra Moro deve chegar ao fim nesta quarta no STF

Depois de um longo intervalo provocado pelo pedido de vista do decano Marco Aurélio Mello, o STF retoma nesta quarta o julgamento da guerra de Lula contra Sergio Moro na Lava-Jato.

O petista está muito perto de conseguir que o STF declare a parcialidade do ex-juiz. O decano interrompeu o julgamento em abril, quando o plenário da Corte já havia formado maioria para manter a decisão da Segunda Turma que declarou Moro suspeito para julgar o ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá (SP).

Apenas o decano e o ministro Luiz Fux ainda não apresentaram seus votos. Fux, aliás, vai bater pesado na decisão da Corte de considerar Moro suspeito. Deve se unir a Edson Fachin e Luís Roberto Barroso na parte vencida.