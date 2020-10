Guerra com Doria sobre vacina já faz estragos na imagem de Bolsonaro

Atualizado em 27 out 2020, 20h47 - Publicado em 28 out 2020, 06h06

A guerra de Jair Bolsonaro contra João Doria nessa discussão da vacina chinesa produzida pelo Instituto Butantan já provoca estragos na imagem presidencial.

Levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 54,7% dos brasileiros consideram um erro do presidente vetar a compra do imunizante pelo Ministério da Saúde. A parcela que considera a atitude do presidente correta fica em 38,6%. Outros 6,7% dos entrevistados não opinaram.

O Paraná Pesquisas ouviu 2.000 brasileiros nas 27 unidades da federação entre os dias 24 e 27 de outubro. Tal amostra atinge um grau de confiança de 95% e uma margem estimada de erro de aproximadamente 2% para os resultados gerais.