Guedes se reuniu com embaixador da Índia antes da liberação das vacinas

Paulo Guedes também atuou no esforço de ministros do governo para conseguir liberar as doses de vacina de Oxford e da AstraZeneca produzidas na Índia pelo Instituto Serum.

Na tarde desta quarta, Guedes recebeu no Ministério da Economia o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, e tratou do tema.

O Palácio do Planalto informou o carregamento de 2 milhões de doses deve chegar ao Brasil no fim da tarde de sexta em um voo comercial da companhia Emirates. A aeronave pousará em Guarulhos (SP) e, após a liberação alfandegária, vacina seguirá em aeronave da Azul para o Galeão, no Rio.