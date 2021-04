Guedes se reúne com Fux para falar de rombo bilionário em jogo no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até o presidente do Supremo nesta quarta-feira para tratar do caso do ICMS sobre PIS-Cofins — caso que está na pauta de julgamentos de amanhã e é visto como uma bomba pelo governo.

Guedes falou a Fux que a União prevê um rombo de 245 bilhões caso mantenha a Corte mantenha a tese, decidida em 2017, que considerou a inclusão do imposto na base de cálculo para a cobrança de PIS-Cofins.

O ministro foi acompanhado de Ricardo Soriano de Alencar, procurador-geral da Fazenda Nacional e Paulo Mendes de Oliveira, coordenador-geral de atuação judicial da pasta perante ao STF.

Apesar da previsão de que seja julgado nesta quinta, o governo deve ganhar mais um tempo precioso de articulação: com o início da análise sobre patentes, o caso deve ficar para a próxima semana.