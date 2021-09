Guedes encontra Pacheco e Lira por acordo sobre precatórios

O ministro Paulo Guedes deixou de participar da viagem aos Estados Unidos para resolver em Brasília o problema dos precatórios, classificado por ele de “meteoro” contra o governo.

Nesta terça, ele volta a se reunir com o chefe do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para acertar os termos da proposta legislativa que permitirá ao governo pagar as contas que a AGU deixou explodir no STF sem recurso, estimadas em 89 bilhões de reais.

Pela conversa em curso, o Legislativo deve permitir que o pagamento de precatórios para 2022 ultrapasse o teto de gastos e que seja estabelecido um limite anual para gastos com esse tipo de despesa.

O governo precisa solucionar esse problema para conseguir destravar o novo Bolsa Família, que deve ficar mesmo em 300 reais.