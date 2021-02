Guedes e Marinho voltam a divergir, agora por uso dos fundos regionais

Um novo choque entre Paulo Guedes e Rogerio Marinho se desenha na discussão sobre como usar os bilionários fundos de desenvolvimento regional, aqueles instrumentos criados para corrigir a desigualdade entre as regiões Sul e Sudeste das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Marinho tem projetos para usar os fundos de modo a alavancar projetos de concessões do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas Guedes quer esse dinheiro para poder cumprir acordos com outros estados de outras regiões. A coisa deve virar outra guerra no governo.