Guedes e a venda dos Correios: ‘é tirar o governo do cangote das empresas’

No improvisado encontro de Jair Bolsonaro e seus ministros com Arthur Lira na presidência da Câmara, na entrega do projeto da privatização dos Correios, não teve discursos. Apenas aquele protocolar momento nesse tipo de evento.

Algumas palavras, claro, foram ditas pelos presentes.

No esforço de mostrar que o governo Bolsonaro é, sim, liberal, o ministro Paulo Guedes disse:

“Essa é uma das ações para tirar o governo do cangote das empresas”.

Bolsonaro, que estava cercado de sua bancada de apoio na Câmara – deputados disputavam o melhor espaço a seu lado, falou pouco.

O presidente disse se tratar de uma iniciativa para diminuir o tamanho do Estado.

Também no encontro, e responsável por um estudo profundo dos Correios, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano citou as vantagens da privatização, contou que faz um estudo profundo, com a colaboração de cerca de 100 pessoas, entre técnicos, advogados e executivos.

“Os maiores beneficiários serão os pequenos e médios empresários. Eles vão ter como competir na entrega. É preciso pensar nisso no momento da votação dessa proposta”, disse Montezano.