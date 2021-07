Por que a recriação do Trabalho não preocupa Guedes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A amigos, Paulo Guedes diz que acertou há meses com o presidente Jair Bolsonaro a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência.

A pasta foi resgatada apenas para não deixar Onyx Lorenzoni sem emprego no governo. O gaúcho é considerado um aliado fiel de Bolsonaro e tem a confiança de Guedes, que não deve ter problemas com a gestão da nova pasta.

Com a recriação do Trabalho, Guedes preservou sob seus domínios outros setores que andavam na mira do centrão, como o Desenvolvimento, Indústria e Comércio.