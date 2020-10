Guedes: auxílio emergencial não será estendido

Atualizado em 7 out 2020, 13h02 - Publicado em 7 out 2020, 12h14

Em conversa com Radar, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que o auxílio emergencial não será estendido até junho de 2021, como foi ventilado em Brasília na manhã desta quarta. A prorrogação elevaria custo do benefício, que está previsto até o mês de dezembro, para R$ 100 bilhões. “Não tem prorrogação do auxílio no ano que vem. Isso não existe”, disse o ministro.

Quando o auxílio entregava 600 reais por mês, o custo do programa era de 50 bilhões de reais mensais. Ao estendê-lo até o fim do ano, com limite de 300 reais, o custo, segundo o Tesouro, ficou em 67 bilhões de reais entre setembro e dezembro — 16,75 bilhões de reais mensais.