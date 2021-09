Grupo Pão de Açúcar lança programa de desenvolvimento para negros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Grupo Pão de Açúcar, gigante do varejo alimentar, acaba de criar um programa interno de desenvolvimento de colaboradores negros.

A iniciativa, viabilizada em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, vai promover trilhas de formação, autoconhecimento, empoderamento e ações de interação dos trabalhadores com profissionais do mercado.

De acordo com o GPA, podem participar do programa funcionários de cargos de diferentes níveis — desde operadores de lojas e analistas até coordenadores que atuam tanto em lojas quanto em sedes administrativas. Ao todo, são 105 vagas distribuídas em três turmas de 35 pessoas ao longo de 2021.

O curso tem carga horária de 24 horas de conteúdo formal e seis horas de conteúdo extra. Dentre os assuntos principais, estão temas relacionados ao racismo e sociedade, autoconhecimento e marca pessoal, educação financeira, comunicação empresarial e liderança. Ao final, os participantes receberão um certificado emitido pela Universidade Zumbi dos Palmares.