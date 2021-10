Grupo de senadores contra Bolsonaro vai voltar a se reunir

Atualizado em 20 out 2021, 12h49 - Publicado em 20 out 2021, 18h30

O Radar mostrou em setembro que um grupo de senadores de diferentes partidos haviam se reunido para um jantar na casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA), em Brasília, para discutir a situação do país.

Naquela noite, pelo menos quinze senadores, do PT ao PSDB, passando pelo PDT e MDB, decidiram manter o grupo aberto a debates sobre como usar a agenda do Senado para tocar as pautas importantes para o país, apesar do governo de Jair Bolsonaro.

O grupo vai se reunir novamente nos próximos dias, segundo Weverton. A vontade de fazer avançar a pauta prioritária para o país na área social e na economia é maior do que as diferenças partidárias dos parlamentares.