Grandes clubes do Brasileirão recrutam jogadores para o ‘eGol Pro’

Os 14 jogadores amadores que se destacaram no ‘eGol Open’, que terminou em dezembro, terão a chance de vestir a camisa de um grande time brasileiro no ‘eGol Pro’, primeiro torneio profissional de futebol eletrônico do país, iniciativa da Globo e da Konami, que acontece em março.

Equipes como Flamengo, Corinthians, Vasco, Santos, São Paulo, Internacional e Atlético-MG escolherão novos integrantes para suas equipes em um draft que acontece no dia 12 de fevereiro, às 20h, com transmissão ao vivo do SporTV.