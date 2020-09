Governo vence batalha judicial para retomar concessão da BR-153

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo federal conseguiu, por meio de uma decisão da Câmara de Comércio Internacional, o direito de extinguir o contrato de concessão da BR-153, considerada uma das principais rodovias de integração nacional do país e que estava sob administração da Concessionária de Rodovias Galvão — e será retomada pelo Ministério da Infraestrutura.

O Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Internacional reconheceu a responsabilidade exclusiva da Galvão pela inexecução do contrato e condenou a concessionária ao pagamento de multas administrativas, cujos valores serão definidos em uma segunda fase do procedimento arbitral.

Firmado em setembro de 2014, o contrato para administração de 624,8 km no trecho entre Aliança do Tocantins, no Tocantins, e Anápolis, em Goiás, foi declarado vencido em agosto de 2017, por falta de investimentos da concessionária em obras de recuperação e manutenção. Segundo o governo, um novo projeto de concessão da BR-153 está em andamento.