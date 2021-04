Governo tenta evitar prejuízo milionário em estatal do sistema elétrico

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Não bastasse a crise econômica e o impasse no Orçamento, o governo de Jair Bolsonaro atua nos tribunais para evitar que a Chesf, subsidiária da Eletrobras, sofra um tombo de 600 milhões de reais numa ação na Justiça de Brasília.

O grupo Ventos Potiguares, defendido pelo escritório de advocacia do governador Ibaneis Rocha (MDB), cobra a indenização porque a Chesf atrasou a entrega de uma linha de transmissão.

Nas duas vezes em que os desembargadores foram contra o pagamento, eles levaram em conta um documento do Ministério de Minas e Energia que aponta risco de apagão no Nordeste se a quantia for desembolsada.

Os argumentos da AGU, que classifica a quantia como “estratosférica” porque supera até mesmo o total da concessão obtida pela Chesf (cerca de 10 milhões de reais por ano ao longo de 30 anos para escoar a energia gerada pelos empresários), também nortearam a análise.