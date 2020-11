Governo suspende serviços de informática por ameaça de ataque de hackers

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Serviços de informática de setores do governo estão sendo suspensos nesta sexta. A razão é ameaça de ataque de hackers.

O Itamaraty disparou aviso aos seus servidores comunicando a suspensão do serviço de VPN, sigla em inglês que significa Rede Privada Virtual, muito utilizada para garantir segurança de dados de órgãos de governo, de empresa e pessoais.

“Em razão da ameaça de ataque cibernético aos serviços de informática do governo federal, o acesso remoto por meio de VPN será, temporariamente, suspenso. O correio eletrônico, sistema de expedição e e-docs permanecem, por ora, em funcionamento”, diz comunicado do setor de informática do Itamaraty, transmitido a todos funcionários e diplomatas pelo Departamento de Comunicação Social.