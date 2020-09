‘Governo se omite de forma criminosa no meio ambiente’, diz Giannetti

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O economista Eduardo Giannetti afirma que o governo brasileiro está se omitindo de forma criminosa na preservação do meio ambiente.

Durante palestra no Fórum de Filantropos e Investidores Sociais, do IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social), Giannetti disse que há uma negação sobre a questão ambiental e que o governo mete os pés pelas mãos não cuidando deste patrimônio nosso e de gerações futuras.

“Temos que nos unir como sociedade para pressionar o governo e fazer o que as autoridades não fazem” argumentou Giannetti.