Governo pretende instalar nove antenas de internet em Fernando de Noronha

Na visita que fez a Fernando de Noronha no final do mês passado, o ministro do Turismo, Gilson Machado, ouviu reclamações de empresários e moradores locais quanto à má qualidade do sinal de internet na ilha.

Machado mapeou nove pontos que poderão receber antenas de telefonia no local, como as praias de Porto e do Sancho, a escola pública e o posto de saúde. A conta do investimento foi enviada ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, que teria autorizado o gasto. A previsão do governo federal é instalar as antenas até o início do ano que vem, segundo apurou o Radar com fonte próxima aos ministros.

Nesta quinta, fará um ano desde que o Jair Bolsonaro declarou que gostaria de “federalizar” Fernando de Noronha, que pertencente ao território do estado de Pernambuco. O presidente esteve no destino turístico com sua comitiva oficial no ano passado e criticou a gestão do arquipélago.