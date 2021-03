Governo prepara antecipação do 13º a beneficiários da Previdência

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A equipe de Paulo Guedes na Economia prepara o anúncio de uma série de medidas de curto prazo para tentar reduzir o impacto da crise entre a parcela da população mais fragilizada pela pandemia.

Nesta quinta, com a aprovação do Orçamento pelo Congresso, por exemplo, Guedes deve oficializar a antecipação do 13º salário de aposentados.

O bloqueio temporário da cobrança de alguns impostos, já iniciado, também será ampliado.

