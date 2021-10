Governo pede explicação da Petrobras sobre alta da gasolina

Atualizado em 28 out 2021, 14h48 - Publicado em 28 out 2021, 14h24

O Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou a Petrobras e a Transpetro para que as empresas prestem esclarecimentos sobre as possíveis dificuldades no fornecimento de combustíveis, especialmente com relação à capacidade de abastecimento e à alta de preços no setor.

No início da semana, a Petrobras anunciou mais um reajuste nos preços da gasolina e do diesel nas distribuidoras, em 7% e 9%, respectivamente.

A notificação, feita pela Secretaria Nacional do Consumidor, busca coletar informações sobre os impactos ao longo da cadeia de fornecimento de combustíveis, a partir das últimas notícias sobre possíveis dificuldades de abastecimento de combustíveis por parte da Petrobras junto aos distribuidores, tendo em vista o aumento da demanda no próximo mês.

Em setembro, o órgão do Ministério da Justiça já havia notificado as principais distribuidoras de combustíveis, como a BR Distribuidora (Vibra) e a Ipiranga, sobre o mesmo assunto.

As empresas têm um prazo de dez dias para responder aos questionamentos, a contar do recebimento da notificação.