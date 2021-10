Governo monitora movimentação militar da Venezuela na fronteira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 19 out 2021, 10h08 - Publicado em 19 out 2021, 10h07

A inteligência do governo de Jair Bolsonaro vem monitorando mais de perto nos últimos dias a movimentação militar de tropas da Venezuela na fronteira com o Brasil.

Nicolás Maduro anunciou a mobilização para um grande exercício militar com objetivo de verificar a prontidão do exército venezuelano no caso de uma invasão estrangeira.

Consultores militares russos estão na Venezuela apoiando os preparativos. Segundo informes da inteligência do governo, militares russos poderiam operar os mísseis antiaéreos S-300, capazes de derrubar aviões em longas distâncias.