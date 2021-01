Governo mobilizou até avião para tentar obter doses da vacina na Índia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O desespero do governo para obter a vacina de Covid-19 antes do dia 25, data anunciada por João Doria para iniciar a imunização em São Paulo, tem mobilizado os estrategistas militares do governo.

Com a compra de 2 milhões de doses da Índia, o governo utilizou todos os meios de pressão para tentar conseguir um carregamento emergencial de doses — qualquer número possível — ainda nesta semana.

Um avião da Força Aérea Brasileira chegou a ser colocado de prontidão para decolar assim que os fornecedores indianos dessem o sinal verde sobre a sinalização das doses.

Até esta segunda, porém, o esforço e a pressão do governo não haviam se revertido em frascos de vacina. A luta continua.