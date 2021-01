Governo leva programa de capacitação juvenil para 10 estados

De olho na criação de espaços para oferecer cursos, oficinas e atividades que promovam a capacitação profissional, a inclusão digital e o desenvolvimento de novas habilidades, o governo federal está expandindo a rede Espaço 4.0. Com investimento de 6,9 milhões de reais, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) vai levar o projeto para 10 estados brasileiros.

As unidades serão erguidas em Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Os espaços poderão atender 6,5 mil jovens por ano com cursos de curta duração. Os municípios que recebem as unidades são equipados com tecnologia de última geração para a capacitação de jovens em vulnerabilidade social.

Nos espaços há cursos de desenho 2D, desenho e impressão 3D, introdução à programação web, desenvolvimento de aplicativos, montagem e manutenção de computadores e análise e interpretação de esquemas elétricos de notebook, por exemplo. Além disso, os jovens podem ser capacitados em instalação e configuração de redes de computadores, eletrônica básica e robótica educacional.