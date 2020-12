Governo lança painel sobre violação de direitos humanos

Um painel interativo vai facilitar o acesso aos dados de violação de direitos humanos do Disque 100 e do Ligue 180. O lançamento da plataforma “Painel de Dados Direitos Humanos” será online, nesta segunda-feira, e contará com a presença da ministra Damares Alves, titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e do ouvidor nacional de Direitos Humanos, Fernando Ferreira.

No painel estarão os dados de denúncias registradas no primeiro semestre de 2020. Os dados seguem uma nova metodologia adotada pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos construída com o auxílio de diversas áreas do ministério com base em critérios técnicos.