Governo descarta desfile de 7 de setembro com público em Brasília

A última palavra, claro, será de Jair Bolsonaro, mas o fato é que os órgãos de governo envolvidos na preparação das festividades de 7 de setembro decidiram levar ao presidente um plano que descarta a realização do desfile na Esplanada, com público de 20.000 pessoas, como inicialmente cogitado.

Pelo planejamento que será levado a Bolsonaro, a cerimônia, se ocorrer, será como a do ano passado: com poucos convidados na frente do Alvorada ou na Praça dos Três Poderes. O avanço da variante Delta é um dos fatores que pesaram na decisão dos técnicos do governo.

Além disso, o calendário já está apertado para uma grande cerimônia, visto que não há dinheiro liberado para mobilizar tropas e veículos em diferentes unidades militares do país para participarem da festa na Esplanada.