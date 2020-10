Governo declara guerra à concessionária de pedágios na Bahia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Publicado em 29 out 2020, 11h29

O governo decidiu buscar a Justiça para tirar a concessão de trechos pedagiados administrados pela concessionária Via Bahia em duas rodovias (BR-324 e BR-116) baianas.

Tarcísio de Freitas visitou recentemente as rodovias e constatou o abandono da malha. Tocada por um operador português com dinheiro de um fundo de pensão canadense, a empresa embolsa o pedágio e não realiza manutenção das rotas. Decisões judiciais ajudam a manter a situação absurda.

A Via Bahia administra as duas rodovias há 11 anos, mas só realizou 30% das obras previstas no contrato de concessão. A empresa deixou de executar 441 quilômetros de obras de duplicação.

“Nada dos investimentos previstos em contrato foram realizados. Zero por cento das duplicações e o que é mais importante, sequer a manutenção está sendo feita. O propósito de dar caducidade é firme porque a situação da concessão é desesperadora. Um inadimplemento muito forte”, disse Freitas em visita ao estado recentemente.

A empresa alega que a ANTT ignorou revisões contratuais, o que inviabilizou as obras.