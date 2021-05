Governo de SP vai liberar R$ 50,4 milhões para municípios turísticos

O governo de São Paulo autorizou nesta terça (25) a assinatura de convênios com 140 Municípios de Interesse Turístico (MITs) no valor de R$ 50,4 milhões. Os recursos serão utilizados para obras e melhorias de infraestrutura das cidades.

Apenas na parte da cultura, serão destinados por meio do Projeto Palco SP cerca de R$ 30 milhões a eventos, como estratégia de promoção das cidades. Neste caso, o foco da iniciativa são tanto as 70 estâncias turísticas quanto os 140 MITs.

A criação dos MITs tem como objetivo ampliar e qualificar a oferta turística do Estado.

Com exceção das 70 estâncias turísticas já existentes, que têm um regime próprio e consolidado, todos os demais 575 municípios paulistas estão aptos a se tornarem MITs, respeitado o limite atual de 140 vagas.

Para tanto, devem preencher alguns critérios como potencial turístico, ter um Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial, infraestrutura básica, plano diretor de turismo e atrativos turísticos reconhecidos.

No ano passado, para que as 210 cidades turísticas do Estado – 70 estâncias e 140 MITS – estivessem mais bem preparadas para a retomada das viagens no pós-pandemia, foram repassados R$ 223,3 milhões, com foco na continuação e conclusão das obras em andamento.