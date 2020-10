Governo de SP dá mais um passo para desidratar a radioativa Dersa

Atualizado em 29 out 2020, 10h12 - Publicado em 29 out 2020, 11h32

O governo de João Doria deu mais um passo nesta semana no projeto de acabar com a Dersa, uma das marcas radioativas das gestões tucanas em São Paulo. No domingo, o Departamento Hidroviário assume as oito travessias litorâneas do estado, como as que ligam Santos a Guarujá e São Sebastião a Ilhabela. O órgão é o mesmo que administra a hidrovia Tietê-Paraná.

A transferência para o órgão ligado à Secretaria de Logística e Transportes é temporária e faz parte de um movimento iniciado em 2019 com o objetivo de reduzir custos.

Na semana passada foi aprovada a dissolução da diretoria da Dersa e a nomeação de um liquidante da companhia. Agora, o próximo passo do governo é conceder as travessias. A expectativa de João Doria é publicar o edital até o final deste ano e passar o sistema para a iniciativa privada até o final do primeiro semestre de 2021.