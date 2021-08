Governo cria força-tarefa contra entrada da gripe suína no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A força-tarefa montada pelo governo federal para impedir a entrada da gripe suína no país já apreendeu 1,2 tonelada de produtos agrícolas em bagagens de passageiros no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Desde o início de agosto, oito agentes já fiscalizaram 294 bagagens de 84 voos, segundo o sindicato que representa os auditores federais agropecuários.

Entre os produtos de origem animal e vegetal irregulares apreendidos no período, os fiscais encontraram 14,2 quilos de carne suína, que poderiam ser vetores para a doença no Brasil.

A operação é formada por servidores do Ministério da Agricultura, com apoio de agentes da PF e da Receita.

A gripe, chamada tecnicamente como Peste Suína Africana (PSA), não atinge os humanos, mas tem potencial destrutivo para os rebanhos de porcos.

Apesar de o Brasil ter erradicado a praga nos anos 1970, o alerta soou depois de registros recentes da doença na República Dominicana, no Caribe.

Um estudo da Embrapa avaliou que a doença no Brasil, que é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo, poderia gerar prejuízo estimado em 5,5 bilhões de dólares no primeiro ano.