Governo corre risco de sofrer apagão na Defesa Civil

Em plena temporada de alagamentos no Norte e com a chegada das queimadas em outras regiões, o governo de Jair Bolsonaro corre o risco de enfrentar um apagão orçamentário na Defesa Civil.

Em fevereiro, o governo editou uma medida provisória para liberar 430 milhões de reais ao órgão. O orçamento, no entanto, e gasto de acordo com a demanda no país. Para continuar valendo, a MP 1030 precisa ser aprovada no Congresso até o próximo dia 21. Até esta quarta, no entanto, não tem sequer relator.