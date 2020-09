Governo convoca autoridade filipina por ter suspendido compra de frango

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo brasileiro decidiu cobrar explicações das Filipinas sobre a suspensão da importação do frango exportado do Brasil, após a identificação do coronavírus numa venda para a China.

A embaixadora das Filipinas, Marichu Mauro, foi convocada para comparecer ao Ministério da Agricultura na tarde desta segunda e dar explicações sobre essa medida. Será formalmente interpelada.

O governo brasileiro já entrou com uma representação contra aquele país na Organização Mundial do Comércio (OMC).

ASSINE VEJA Clique e Assine

O entendimento do governo brasileiro é que os produtores de frango das Filipinas pressionam o governo local desde maio. O episódio com a China foi o pretexto que criaram.

Continua após a publicidade

Isso porque nem a China – que ainda está apurando onde houve a contaminação – notificou oficialmente o Brasil.