Governo começa a vacinar trabalhadores portuários contra Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o chefe da Saúde, Marcelo Queiroga, vão ao Porto de Santos nesta quinta para deflagrar a operação de vacinação de trabalhadores portuários no país. Serão vacinados 30 portuários representantes dos trabalhadores avulsos, da Autoridade Portuária e de terminais portuários em Santos. A chegada de novas variantes do vírus nos navios internacionais tornou os trabalhadores dos portos um grupo prioritário na vacinação. São os primeiros expostos no front.