Governo começa a desenhar a concessão do Parque do Iguaçu

A semana foi quente na fábrica de projetos do BNDES. Teve contratação dos estudos para desestatização dos Correios, escolha do consórcio que vai planejar o futuro do Porto de Santos e a primeira reunião técnica do governo para desenhar o plano da futura concessão do Parque Nacional do Iguaçu.

Gerido pelo ICMBio, o parque foi criado em 1939 e abriga o maior remanescente de floresta Atlântica da região Sul do Brasil. A área abriga uma riquíssima biodiversidade, constituída por espécies representativas da fauna e flora brasileiras, algumas ameaçadas de extinção, como onça-pintada, puma, jacaré-de-papo-amarelo, papagaio-de-peito-roxo, gavião-real, peroba-rosa, ariticum, araucária, além de muitas outras espécies de relevante valor e de interesse cientifico.

Unido pelo Rio Iguaçu ao Parque Nacional Iguazú, na Argentina, o território integra o mais importante “contínuo biológico” do Centro-Sul da América do Sul, com aproximadamente 1 milhão de hectares de áreas naturais, sendo mais de 600.000 hectares de áreas protegidas e outros 400.000 em florestas ainda primitivas.